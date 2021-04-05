Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: