Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısıKg29,0029,00
Kuru kayısıKg21,0026,01
Gün kurusu ıskartaKg7,117,11
Paketli gün kurusu kayısıKg29,0029,00
Pekmezlik dut kurusuKg5,115,11

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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