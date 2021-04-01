Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu şekerpare kayısının kilogramı 23 - 24,55 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu şekerpare kayısının kilogramı 23 - 24,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: