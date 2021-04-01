Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu şekerpare kayısının kilogramı 23 - 24,55 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu şekerpare kayısının kilogramı 23 - 24,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|23,00
|24,55
|Kuru kayısı
|Kg
|18,84
|29,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,00
|18,30
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|28,25
|28,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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