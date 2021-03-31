Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 44,02-44,38 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 44,02-44,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|44,02
|44,38
|Jumbo kayısı
|Kg
|34,50
|36,50
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|42,50
|42,50
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|30,50
|38,50
|Kuru kayısı
|Kg
|20,50
|25,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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