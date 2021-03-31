Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 44,02-44,38 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 44,02-44,38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısı Kg 44,0244,38
Jumbo kayısı Kg34,5036,50
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg42,5042,50
Natürel kuru kayısı Kg30,5038,50
Kuru kayısı Kg20,5025,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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