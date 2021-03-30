Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 42,81 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 42,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısı Kg42,81 42,81
Kuru kayısı Kg23,1024,00
3 Nolu şekerpare kayısı Kg23,9023,90
Dut kurusu Kg18,0018,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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