Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 42,81 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 42,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|42,81
|42,81
|Kuru kayısı
|Kg
|23,10
|24,00
|3 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|23,90
|23,90
|Dut kurusu
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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