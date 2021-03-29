Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 33,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 33,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|33,50
|33,50
|Kuru kayısı
|Kg
|19,09
|30,00
|Gün kurusu ıskartası
|Kg
|8,40
|8,40
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|7,00
|7,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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