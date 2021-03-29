Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 33,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 33,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg33,5033,50
Kuru kayısı Kg19,0930,00
Gün kurusu ıskartası Kg8,408,40
Kayısı çekirdeği kabuklu Kg7,007,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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