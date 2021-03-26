Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 32,23-37,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 32,23-37,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|32,23
|37,00
|Kuru kayısı
|Kg
|23,00
|32,39
|Jumbo kayısı
|Kg
|33,21
|33,21
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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