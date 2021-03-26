Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 32,23-37,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 32,23-37,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg32,2337,00
Kuru kayısı Kg23,0032,39
Jumbo kayısı Kg33,2133,21
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,0018,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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