Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 38,04 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 38,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg38,0438,04
Kuru kayısı Kg21,8933,84
Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg18,0018,00
Nohut Kg5,005,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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