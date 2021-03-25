Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 38,04 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 38,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|38,04
|38,04
|Kuru kayısı
|Kg
|21,89
|33,84
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|18,00
|18,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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