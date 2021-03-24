Malatya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya Ticaret Borsası

24.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg10,0030,00
3 No'lu şekerpare kayısı Kg23,9023,90
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,2118,21

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Bülent Uygun Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:37:03. #1.14#
title