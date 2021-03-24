Malatya Ticaret Borsası
24.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|30,00
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|23,90
|23,90
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,21
|18,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
Haber Yorumları
500