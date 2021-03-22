Malatya Ticaret Borsası
22.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:04
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,50
|26,50
|Kuru kayısı
|Kg
|20,20
|21,24
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|14,00
|16,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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