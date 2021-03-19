Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

19.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:47
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 33,59-40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 33,59-40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 33,5940,00
Gün kurusu kayısı Kg9,0031,00
Kuru kayısı Kg24,7424,74
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,174,17

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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