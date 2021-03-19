Malatya Ticaret Borsası
19.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:47
Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 33,59-40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 33,59-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|33,59
|40,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|9,00
|31,00
|Kuru kayısı
|Kg
|24,74
|24,74
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,17
|4,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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