Malatya Ticaret Borsası
18.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 35,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 35,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Kuru kayısı
|Kg
|24,50
|25,83
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|24,00
|24,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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