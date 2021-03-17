Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

17.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:19
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kurusu kayısının kilogramı 36,40-42 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kurusu kayısının kilogramı 36,40-42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kurusu kayısı Kg36,4042,00
Kuru kayısı Kg20,0024,60
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,636,63

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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