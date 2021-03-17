Malatya Ticaret Borsası
17.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:19
Malatya Ticaret Borsasında organik kurusu kayısının kilogramı 36,40-42 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kurusu kayısının kilogramı 36,40-42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kurusu kayısı
|Kg
|36,40
|42,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|24,60
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,63
|6,63
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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