Malatya Ticaret Borsası
16.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:05
Malatya Ticaret Borsasında,1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 27,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında,1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 27,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
|Kg
|23,14
|23,14
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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