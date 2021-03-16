Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

16.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:05
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında,1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 27,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında,1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 27,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 No'lu gün kurusu kayısı Kg27,0027,00
Kuru kayısı Kg23,1423,14
Jumbo kuru kayısı Kg26,0026,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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