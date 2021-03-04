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Malatya Ticaret Borsası

04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:22
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kuru kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kuru kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kuru kayısı Kg 31,0031,00
Gün kurusu kayısı Kg30,3030,30
Kuru kayısı Kg10,3729,00
4 No'lu şekerpare kayısı Kg23,5823,58
Endüstriyel kuru kayısı Kg12,0512,05

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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