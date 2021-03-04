Malatya Ticaret Borsası
04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:22
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kuru kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kuru kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,30
|30,30
|Kuru kayısı
|Kg
|10,37
|29,00
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|23,58
|23,58
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|12,05
|12,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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