Malatya Ticaret Borsası
02.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:55
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
|Kuru kayısı
|Kg
|23,05
|28,01
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|26,00
|26,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|18,10
|18,10
|Nohut
|Kg
|4,45
|4,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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