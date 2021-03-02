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Malatya Ticaret Borsası

02.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:55
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 No'lu gün kurusu kayısı Kg 31,0031,00
Kuru kayısı Kg23,0528,01
İslimli kabuk kurusu Kg26,0026,00
Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg18,1018,10
Nohut Kg4,454,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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