Malatya Ticaret Borsası
01.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:18
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|33,00
|33,00
|Naturel gün kurusu kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|Kuru kayısı
|Kg
|6,80
|31,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|11,79
|11,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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