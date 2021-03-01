Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

01.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:18
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg33,0033,00
Naturel gün kurusu kayısı Kg32,0032,00
Kuru kayısı Kg6,8031,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg11,7911,79

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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