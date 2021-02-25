Malatya Ticaret Borsası
25.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:28
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|32,65
|32,65
|Kuru kayısı
|Kg
|19,35
|32,58
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|21,50
|21,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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