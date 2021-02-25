Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

25.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:28
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg40,0040,00
Gün kurusu kayısı Kg32,6532,65
Kuru kayısı Kg19,3532,58
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg21,5021,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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