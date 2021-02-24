Malatya Ticaret Borsası
24.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:58
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 29,05-29,63 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 29,05-29,63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kuru kayısı
|Kg
|29,05
|29,63
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|24,00
|24,00
|Kuru kayısı
|Kg
|22,00
|26,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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