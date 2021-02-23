Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

23.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:38
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22,12-26,36 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22,12-26,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg22,1226,36
3'No'lu şekerpare kayısı Kg25,0025,00
5'No'lu şekerpare kayısı Kg21,0021,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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