Malatya Ticaret Borsası
23.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:38
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22,12-26,36 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22,12-26,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|22,12
|26,36
|3'No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|5'No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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