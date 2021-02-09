Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

09.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:54
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,81 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg25,81

25,81

Kuru kayısı Kg6,69

25,76

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg18,00

18,00

Buğday Kg1,65

1,65

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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