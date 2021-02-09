Malatya Ticaret Borsası
09.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:54
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,81 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,81
|25,81
|Kuru kayısı
|Kg
|6,69
|25,76
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|18,00
|18,00
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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