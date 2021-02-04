Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

04.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:32
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,00- 28,59 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,00- 28,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg10,0028,59
2 No'lu şekerpare kayısı Kg24,2724,27
Kesilmiş kuru kayısı Kg14,0014,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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