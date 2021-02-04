Malatya Ticaret Borsası
04.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:32
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,00- 28,59 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,00- 28,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|28,59
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|24,27
|24,27
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|14,00
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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