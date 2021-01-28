Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

28.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:06
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 26,31 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 26,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 No'lu şekerpare kayısı Kg26,31

26,31

Kuru kayısı Kg6,25

25,70

Kayısı çekirdeği kabuklu Kg4,00

4,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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