Malatya Ticaret Borsası
28.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:06
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 26,31 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 26,31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|26,31
|26,31
|Kuru kayısı
|Kg
|6,25
|25,70
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|4,00
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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