Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

27.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:04
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,63 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg27,6327,63
Kuru kayısı Kg7,3526,51
Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg22,2522,25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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