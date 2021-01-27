Malatya Ticaret Borsası
27.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:04
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,63 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|27,63
|27,63
|Kuru kayısı
|Kg
|7,35
|26,51
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|22,25
|22,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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