Malatya Ticaret Borsası
26.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:52
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21,34-27,79 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21,34-27,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|21,34
|27,79
|Kesilmiş kurusu kayısı
|Kg
|16,06
|16,06
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|25,00
|27,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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