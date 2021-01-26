Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

26.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:52
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21,34-27,79 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21,34-27,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg21,3427,79
Kesilmiş kurusu kayısı Kg16,0616,06
Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg25,0027,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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