Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

21.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:30
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg30,0030,00
Kuru kayısı Kg10,0028,11
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg16,0016,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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