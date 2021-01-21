Malatya Ticaret Borsası
21.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:30
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|28,11
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|16,00
|16,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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