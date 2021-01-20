Malatya Ticaret Borsası
20.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:23
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25-31,37 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25-31,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|31,37
|Kuru kayısı
|Kg
|24,89
|24,89
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,00
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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