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Malatya Ticaret Borsası

20.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:23
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25-31,37 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25-31,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg25,0031,37
Kuru kayısı Kg24,8924,89
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,005,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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