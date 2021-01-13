Malatya Ticaret Borsası
13.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:47
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22,97-30,74 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22,97-30,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|22,97
|30,74
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|26,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|10,74
|14,00
|Badem kabuklu
|Kg
|11,64
|14,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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