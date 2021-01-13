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Malatya Ticaret Borsası

13.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:47
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22,97-30,74 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22,97-30,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg22,9730,74
Kuru kayısı Kg20,0026,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg10,7414,00
Badem kabuklu Kg11,6414,56

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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