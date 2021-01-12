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Malatya Ticaret Borsası

12.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:54
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg35,0035,00
Kuru kayısı Kg30,0030,00
5 No'lu şekerpare kayısı Kg21,7521,75
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,8318,83

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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