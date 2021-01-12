Malatya Ticaret Borsası
12.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:54
Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Kuru kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|21,75
|21,75
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,83
|18,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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