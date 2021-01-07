Malatya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya Ticaret Borsası

07.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:50
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
3 No'lu organik kuru kayısı Kg42,0042,00
Kuru kayısı Kg17,5030,00
4 No'lu organik kuru kayısı Kg41,0041,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg15,0015,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Güven Yalçın Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:55:45. #1.15#
title