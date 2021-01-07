Malatya Ticaret Borsası
07.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:50
Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|42,00
|42,00
|Kuru kayısı
|Kg
|17,50
|30,00
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|41,00
|41,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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