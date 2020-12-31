Malatya Ticaret Borsası
31.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:54
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu natürel kuru kayısı
|Kg
|28,50
|28.50
|Organik kuru kayısı
|Kg
|26,51
|26,51
|3 No'lu natürel kuru kayısı
|Kg
|27,72
|27,72
|Gün kurusu
|Kg
|20,26
|38,46
|Kuru kayısı
|Kg
|9,00
|31,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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