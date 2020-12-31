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Malatya Ticaret Borsası

31.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:54
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 No'lu natürel kuru kayısı Kg28,5028.50
Organik kuru kayısı Kg26,5126,51
3 No'lu natürel kuru kayısı Kg27,7227,72
Gün kurusu Kg20,2638,46
Kuru kayısı Kg9,0031,72

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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