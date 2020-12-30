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Malatya Ticaret Borsası

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:46
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43,72-44,09 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43,72-44,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 No'lu organik kuru kayısı Kg43,7244,09
Kuru kayısı Kg21,0021,50
2 No'lu şekerpare kayısı Kg25,9025,90
Endüstriyel kuru kayısı Kg
8,00
8,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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