Malatya Ticaret Borsası
30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:46
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43,72-44,09 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43,72-44,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|43,72
|44,09
|Kuru kayısı
|Kg
|21,00
|21,50
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|25,90
|25,90
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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