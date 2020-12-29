Malatya Ticaret Borsası
29.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:10
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,55 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,55
|25,55
|Kuru kayısı
|Kg
|12,00
|21,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|23,80
|25,39
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|11,50
|11,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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