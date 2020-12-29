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Malatya Ticaret Borsası

29.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:10
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,55 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg25,5525,55
Kuru kayısı Kg12,0021,00
1 No'lu şekerpare kayısı Kg23,8025,39
Endüstriyel kuru kayısı Kg11,5011,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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