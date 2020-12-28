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Malatya Ticaret Borsası

28.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg32,0032,00
Gün kurusu kayısı Kg28,8232,35
Kuru kayısı Kg32,0032,00
İslimli kabuk kurusu kayısı Kg28,0028,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg25,0025,53

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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