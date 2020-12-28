Malatya Ticaret Borsası
28.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|28,82
|32,35
|Kuru kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|25,00
|25,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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