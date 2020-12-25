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Malatya Ticaret Borsası

25.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:30
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 29,70-35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 29,70-35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 29,7035,00
İşlenmiş şekerpare kuru kayısı Kg26,0026,00
Kuru kayısı Kg19,4630,64
Mısır slajı Kg0,390,39

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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