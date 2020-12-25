Malatya Ticaret Borsası
25.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:30
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 29,70-35 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 29,70-35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|29,70
|35,00
|İşlenmiş şekerpare kuru kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
|Kuru kayısı
|Kg
|19,46
|30,64
|Mısır slajı
|Kg
|0,39
|0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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