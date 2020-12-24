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Malatya Ticaret Borsası

24.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:58
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg33,0033,00
1 No'lu şekerpare kayısı Kg25,0030,00
Kuru kayısı Kg20,0030,00
Gün kurusu kayısı Kg25,0025,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,005,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg30,0030,00
Arpa Kg 1,201,45

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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