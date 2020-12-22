Malatya Ticaret Borsası
22.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:18
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7,21-30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7,21-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|7,21
|30,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|29,02
|29,02
|Kayısı çekirdek kabuklu
|Kg
|6,41
|6,41
|Buğday
|Kg
|1,90
|1,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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