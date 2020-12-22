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Malatya Ticaret Borsası

22.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:18
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7,21-30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7,21-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 7,2130,00
2 No'lu şekerpare kayısı Kg29,0229,02
Kayısı çekirdek kabuklu Kg6,416,41
Buğday Kg1,901,96

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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