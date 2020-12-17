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Malatya Ticaret Borsası

17.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:39
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,89 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg36,8936,89
Gün kurusu kayısı Kg31,0032,00
Natürel gün kurusu Kg30,5030,50
Kuru kayısı Kg21,9026,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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