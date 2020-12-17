Malatya Ticaret Borsası
17.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:39
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,89 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|36,89
|36,89
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|31,00
|32,00
|Natürel gün kurusu
|Kg
|30,50
|30,50
|Kuru kayısı
|Kg
|21,90
|26,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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