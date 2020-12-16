Malatya Ticaret Borsası
16.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:50
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|36,00
|36,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|31,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|19,00
|19,00
|Kuru kayısı
|Kg
|22,74
|22,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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