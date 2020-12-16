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Malatya Ticaret Borsası

16.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:50
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra şekerpare kayısı Kg36,0036,00
Gün kurusu kayısı Kg25,0031,00
Natürel kuru kayısı Kg19,0019,00
Kuru kayısı Kg22,7422,74

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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