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Malatya Ticaret Borsası

14.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:46
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 5 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 5 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
5 No'lu şekerpare kayısı Kg21,5021,50
Kuru kayısı Kg20,0033,00
Arpa Kg1,451,45

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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