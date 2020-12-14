Malatya Ticaret Borsası
14.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:46
Malatya Ticaret Borsası'nda 5 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 5 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|21,50
|21,50
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|33,00
|Arpa
|Kg
|1,45
|1,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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