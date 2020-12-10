Malatya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya Ticaret Borsası

10.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg47,0047,00
Kuru kayısı Kg3,7526,00
2 No'lu şekerpare kayısı Kg12,2426,55
Endüstriyel kuru kayısı Kg10,5010,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

İlgili Haberler

Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı
Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı
EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Neymar Ersun Yanal Sinan Gümüş Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Ticaret Borsası - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:01:37. #1.15#
title