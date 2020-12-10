Malatya Ticaret Borsası
10.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|47,00
|47,00
|Kuru kayısı
|Kg
|3,75
|26,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|12,24
|26,55
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|10,50
|10,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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