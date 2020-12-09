Malatya Ticaret Borsası
09.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:22
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31,68 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|31,68
|31,68
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|31,22
|31,22
|Kuru kayısı
|Kg
|20,28
|25,67
|5 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|19,35
|19,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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