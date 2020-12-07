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Malatya Ticaret Borsası

07.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:28
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 25-35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 25-35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg25,0035,00
Gün kurusu Kg30,0030,00
4 Nolu şekerpare kayısı Kg22,0022,00
5 Nolu şekerpare kayısı Kg19,7021,00
7 Nolu şekerpare kayısı Kg19,8021,00
Buğday Kg1,761,76
Arpa Kg 1,351,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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