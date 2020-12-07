Malatya Ticaret Borsası
07.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:28
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 25-35 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 25-35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|25,00
|35,00
|Gün kurusu
|Kg
|30,00
|30,00
|4 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
|5 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|19,70
|21,00
|7 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|19,80
|21,00
|Buğday
|Kg
|1,76
|1,76
|Arpa
|Kg
|1,35
|1,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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