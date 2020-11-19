Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

19.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:38
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32,70 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 No'lu şekerpare kayısı Kg32,7032,70
Gün kurusu kayısı Kg25,6725,67
Kuru kayısı Kg21,3923,25
Kayısı çekirdek kabuğu Kg 4,004,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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