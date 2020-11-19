Malatya Ticaret Borsası
19.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:38
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32,70 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|32,70
|32,70
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,67
|25,67
|Kuru kayısı
|Kg
|21,39
|23,25
|Kayısı çekirdek kabuğu
|Kg
|4,00
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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