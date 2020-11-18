Malatya Ticaret Borsası
18.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:51
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22,10 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|22,10
|22,10
|Gün kurusu
|Kg
|18,67
|18,67
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|11,30
|11,60
|Dut kurusu
|Kg
|8,00
|8,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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