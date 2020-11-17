Malatya Ticaret Borsası
17.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:10
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|27,26
|27,26
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Kuru kayısı
|Kg
|24,00
|24,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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