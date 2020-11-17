Malatya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya Ticaret Borsası

17.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:10
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg40,0040,00
Jumbo kayısı Kg27,2627,26
Gün kurusu kayısı Kg25,0025,00
Kuru kayısı Kg 24,0024,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

İlgili Haberler

Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Malatya'da MÜSİAD ile Teknokent iş birliği
Malatya'da MÜSİAD ile Teknokent iş birliği
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Vladimir Putin Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Tülin Özen Berk Oktay Demet Akalın
Spor Samatta Mert Günok Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Kasım Bursa İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Ticaret Borsası - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 17:14:29. #1.14#
title