Malatya Ticaret Borsası
12.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:02
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Kuru kayısı
|Kg
|24,00
|26,01
|Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite)
|Kg
|4,26
|4,26
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|4,71
|4,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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