Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

12.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:02
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg25,0025,00
Kuru kayısı Kg24,00 26,01
Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite) Kg4,264,26
Kayısı çekirdeği kabuklu Kg 4,714,71

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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