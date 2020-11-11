Malatya Ticaret Borsası
11.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:36
Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|5 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|48,23
|48,23
|Kuru kayısı
|Kg
|19,50
|26,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|Organik kur kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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