Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

11.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:36
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
5 nolu organik kuru kayısı Kg48,2348,23
Kuru kayısı Kg19,50 26,00
Natürel kuru kayısı Kg32,0032,00
Organik kur kayısı Kg 35,0035,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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