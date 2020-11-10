Malatya Ticaret Borsası
10.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:20
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|23,93
|26,50
|Dut kurusu
|Kg
|25,50
|25,50
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|25,90
|26,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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