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Malatya Ticaret Borsası

10.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:20
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg30,0030,00
Kuru kayısı Kg23,93 26,50
Dut kurusu Kg25,5025,50
Gün kurusu çekirdek içi Kg 25,9026,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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