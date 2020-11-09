Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32,18 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: