Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

09.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:46
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32,18 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg 32,18 32,18
Jumbo kayısı Kg29,70 31,19
Gün kurusu kayısı Kg27,00 32,18
Kuru kayısı Kg 19,2732,40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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