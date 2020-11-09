Malatya Ticaret Borsası
09.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:46
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32,18 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 32,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|32,18
|32,18
|Jumbo kayısı
|Kg
|29,70
|31,19
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|27,00
|32,18
|Kuru kayısı
|Kg
|19,27
|32,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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