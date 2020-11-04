Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

04.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:04
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg26,00 26,00
İşlenmiş şekerpare kuru kayısı Kg26,0026,00
Kuru kayısı Kg20,0020,22
6 No'lu şekerpare kayısı Kg 18,7518,75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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