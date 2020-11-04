Malatya Ticaret Borsası
04.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:04
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
|İşlenmiş şekerpare kuru kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,22
|6 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|18,75
|18,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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