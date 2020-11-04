Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: